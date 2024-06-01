Клопп по приглашению «Боруссии» приехал на финал Лиги чемпионов

Бывший тренер «Боруссии» Юрген Клопп посетил финал Лиги чемпионов, в котором дортмундцы сыграют с «Реалом».

По информации FootMercato, руководство «Боруссии» пригласило 56-летнего немца в свою ложу на стадионе. Клопп возглавлял дортмундцев с 2008 по 2015 годы. Под его руководством команда проиграла «Баварии» (1:2) в финале Лиги чемпионов в сезоне-2012/13.

Игра пройдет на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22.00 по московскому времени.