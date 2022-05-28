Клопп остался недоволен качеством поля на стадионе, где пройдет финал Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен качеством поля на стадионе в Париже, где пройдет финал Лиги чемпионов.
«Не самое лучшее поле. Финал Лиги чемпионов хочется играть на идеальном газоне. А это просто нормальное поле», — цитирует тренера Sky Sports.
Решающая игра Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Стад де Франс». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 (мск).
Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен.
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