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Сегодня, 21:28

Клопп остался недоволен качеством поля на стадионе, где пройдет финал Лиги чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен качеством поля на стадионе в Париже, где пройдет финал Лиги чемпионов.

«Не самое лучшее поле. Финал Лиги чемпионов хочется играть на идеальном газоне. А это просто нормальное поле», — цитирует тренера Sky Sports.

Решающая игра Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Стад де Франс». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 (мск).

Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Реал
Юрген Клопп
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