Клопп остался недоволен качеством поля на стадионе, где пройдет финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался недоволен качеством поля на стадионе в Париже, где пройдет финал Лиги чемпионов.

«Не самое лучшее поле. Финал Лиги чемпионов хочется играть на идеальном газоне. А это просто нормальное поле», — цитирует тренера Sky Sports.

Решающая игра Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Стад де Франс». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22.00 (мск).

Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен.