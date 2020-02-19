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Клопп объяснил, почему заменил Хендерсона

02:44

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) рассказал о травме полузащитника Джордана Хендерсона. На 80-й минуте хавбека заменили на Джеймса Милнера.

— У него была проблема с задней поверхностью бедра, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Я снял его с игры, чтобы приберечь, но сейчас я не могу сказать с уверенностью, что с ним. Надо подождать.

Атлетико — Ливерпуль

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027125--atletico-vs-liverpool/?iv=true

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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