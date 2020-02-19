Клопп объяснил, почему заменил Хендерсона
02:44
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после поражения от «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1) рассказал о травме полузащитника Джордана Хендерсона. На 80-й минуте хавбека заменили на Джеймса Милнера.
— У него была проблема с задней поверхностью бедра, — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа. — Я снял его с игры, чтобы приберечь, но сейчас я не могу сказать с уверенностью, что с ним. Надо подождать.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027125--atletico-vs-liverpool/?iv=true
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