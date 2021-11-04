Клопп: «Игроки «Атлетико» пытались заставить Мане получить красную карточку, поэтому заменил его»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему заменил нападающего Садио Мане в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (2:0).

«Думаю, весь стадион ждал, что игроки «Атлетико» попытаются заставить Мане получить красную карточку. И я подумал, что заменить его будет правильным решением. Мне это не понравилось сильнее, чем вы можете себе представить, потому что Садио показывал невероятную игру», — приводил слова тренера Liverpool Echo.

«Ливерпуль» занимает первое место в группе B, набрав 12 очков. Команда обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Атлетико» находится на третьем месте с 4 очками.