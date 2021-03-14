Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал на тему возможной победы в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21.

«Победа была бы мечтой. Но мы не в той ситуации, чтобы рассказывать сказки. Для нас это четвертый четвертьфинал. Это хорошо. Но наши мечты и желания — это другое. Сейчас единственное, о чем мы думаем, — подготовка к матчу с «Вулверхэмптоном». Мы стараемся выступать как можно лучше», — цитирует Liverpool Echo.

Напомним, «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Лейпциг» (4:0) и вышел в четвертьфинал. В чемпионате Англии команда занимает 8-е место в турнирной таблице. В понедельник, 15 марта, «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном». Начало — в 23.00 мск.