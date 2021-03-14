Клопп — о возможной победе в ЛЧ: «Мы не в той ситуации, чтобы рассказывать сказки»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал на тему возможной победы в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21.
«Победа была бы мечтой. Но мы не в той ситуации, чтобы рассказывать сказки. Для нас это четвертый четвертьфинал. Это хорошо. Но наши мечты и желания — это другое. Сейчас единственное, о чем мы думаем, — подготовка к матчу с «Вулверхэмптоном». Мы стараемся выступать как можно лучше», — цитирует Liverpool Echo.
Напомним, «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Лейпциг» (4:0) и вышел в четвертьфинал. В чемпионате Англии команда занимает 8-е место в турнирной таблице. В понедельник, 15 марта, «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном». Начало — в 23.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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