Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Клопп — о возможной победе в ЛЧ: «Мы не в той ситуации, чтобы рассказывать сказки»

15:21
Юрген Клопп. Фото ФК «Ливерпуль»
Юрген Клопп. Фото ФК «Ливерпуль»
Теги:

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп порассуждал на тему возможной победы в Лиге чемпионов в сезоне-2020/21.

«Победа была бы мечтой. Но мы не в той ситуации, чтобы рассказывать сказки. Для нас это четвертый четвертьфинал. Это хорошо. Но наши мечты и желания — это другое. Сейчас единственное, о чем мы думаем, — подготовка к матчу с «Вулверхэмптоном». Мы стараемся выступать как можно лучше», — цитирует Liverpool Echo.

Напомним, «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Лейпциг» (4:0) и вышел в четвертьфинал. В чемпионате Англии команда занимает 8-е место в турнирной таблице. В понедельник, 15 марта, «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном». Начало — в 23.00 мск.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир