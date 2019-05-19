Клопп не видит разницы между финальными матчами ЛЧ против "Реала" и "Тоттенхэма"

Главный тренер "Ливерпуля" Юргенн Клопп признался, что отлично знает возможности "Тоттенхэма", с которым сыграет в финале Лиги чемпионов, информирует официальный сайт мерсисайдцев. Игра пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

– Мы отлично знаем "Тоттенхэм". Эта встреча не будет отличаться от прошлогодней с "Реалом". Нас ждет финал ЛЧ, нужно тщательно готовиться к любому сопернику, узнать его сильные и слабые стороны. Не вижу серьезной разницы между финалами.



Легких матчей не бывает, что касается и этого финала. В каждой встрече приходилось использовать опыт, полученный ранее. В финале мы должны играть в футбол "Ливерпуля". Таков план, но его будет непросто придерживаться. Когда мы находимся в наилучшей форме, против нас сложно играть. То же самое могу сказать и про "Тоттенхэм", – приводят слова Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".

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