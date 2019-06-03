Клопп не смог сдержать слезы во время парада в честь победы в ЛЧ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп растрогался во время парада с кубком Лиги чемпионов в Англии, сообщает Goal.

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" (2:0) в финале ЛЧ, который прошел в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

– Мне тяжело описать то, что я чувствовал на параде с кубком ЛЧ. Признаюсь, что даже расплакался, меня ошеломила поддержка фанатов. Когда происходит прямой зрительный контакт с болельщиками, то ты понимаешь, что для них значит эта победа. Это очень трогательно, если честно, – приводит слова Клоппа Goal.

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