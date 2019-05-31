Клопп назвал себя рекордсменом мира по числу выигранных полуфиналов

Главный тренер "Ливерпуля" Юргенн Клопп накануне финального матча Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" назвал себя рекордсменом мира по числу выигранных полуфиналов. Он также считает, что нельзя сказать, что до сих пор его карьера складывалась неудачно.

- Нельзя сказать, что до сих пор моя карьера складывалась неудачно, – приводит пресс-служба УЕФА слова Клоппа. – Начиная с 2012 года, не считая 2017-й, я каждый раз был в финале. Наверное, я рекордсмен мира по числу выигранных полуфиналов. Если бы я написал об этом книгу, то никто бы ее не купил.

Я расстроюсь, если узнаю, что многие в Германии будут болеть за "Тоттенхэм" – в составе этой команды совсем нет немцев. Мои друзья и семья всегда придают мне силы, они здорово поддерживают меня в каждом матче. Я хочу, чтобы они были счастливы после матча, и несу за это ответственность.

Финал Лиги чемпионов-2018/19 состоится 1 июня на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде. Начало – в 22.00 по московскому времени.

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