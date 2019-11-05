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Клопп назвал Ориги легендой «Ливерпуля»

17:16
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Генка» назвал самого легендарного воспитанника бельгийского клуба.

— Вы играете против «Генка», который дал миру немало известных игроков: Де Брюйне, Кулибали, Ндиди...

— Дивок Ориги, не забывайте об этом, — приводятся слова Клоппа в Twitter Лиги чемпионов. — Легенда «Ливерпуля», между прочим. Довольно известен здесь.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр группового турнира, обзоры матчей

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