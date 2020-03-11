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Клопп и Симеоне: приветствие без рукопожатия перед матчем

11 марта 2020, 23:27
Юрген Клопп (справа) и Диего Симеоне. Фото AFP
Юрген Клопп (справа) и Диего Симеоне. Фото AFP
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«Ливерпуль» принимает «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Перед началом встречи главные тренеры команд Юрген Клопп и Диего Симеоне оригинально поприветствовали друг друга без рукопожатия.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене традиционных рукопожатий перед матчами турниров, проводимых под эгидой органа.

В первой игре победу с минимальным счетом одержал мадридский клуб. Единственный гол встречи забил Ньигес Сауль.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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