Клопп и Симеоне: приветствие без рукопожатия перед матчем

«Ливерпуль» принимает «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Перед началом встречи главные тренеры команд Юрген Клопп и Диего Симеоне оригинально поприветствовали друг друга без рукопожатия.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене традиционных рукопожатий перед матчами турниров, проводимых под эгидой органа.

В первой игре победу с минимальным счетом одержал мадридский клуб. Единственный гол встречи забил Ньигес Сауль.