Клопп и Симеоне: приветствие без рукопожатия перед матчем
11 марта 2020, 23:27
«Ливерпуль» принимает «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Перед началом встречи главные тренеры команд Юрген Клопп и Диего Симеоне оригинально поприветствовали друг друга без рукопожатия.
??#LIVATL https://t.co/lUGEQk82Gh pic.twitter.com/8nlDxvVGvy— Mirror Football (@MirrorFootball) March 11, 2020
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене традиционных рукопожатий перед матчами турниров, проводимых под эгидой органа.
Когда встретил старого друга ? pic.twitter.com/U4gB0w0a7I— Спорт-Экспресс (@sportexpress) March 11, 2020
В первой игре победу с минимальным счетом одержал мадридский клуб. Единственный гол встречи забил Ньигес Сауль.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала