Клопп, Флик и Нагельсманн — претенденты на титул тренера года УЕФА
УЕФА назвал трех претендентов на титул тренера года в Европе. Ими стали три представителя Германии: Юрген Клопп («Ливерпуль»), Ханс-Дитер Флик («Бавария») и Юлиан Нагельсманн («Лейпциг»).
Клопп стал с «Ливерпулем» чемпионом Англии, Флик выиграл чемпионат и Кубок Германии и Лигу чемпионов, а Нагельсманн добрался до полуфинала Лиги чемпионов и в 33 года стал самым молодым тренером, пробившимся в плей-офф турнира.
В десятку также попали:
4. Томас Тухель («ПСЖ») — 76 очков
5. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») — 68 очков
6. Хулен Лопетеги («Севилья») — 57 очков
7. Руди Гарсия («Лион») — 32 очка
8. Зинедин Зидан («Реал») — 25 очков
9. Хосеп Гвардьола («Манчестер Сити») — 11 очков
10. Антонио Конте («Интер») — 9 очков
В голосовании за титул тренера года принимали участие 80 тренеров клубов-участников группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 (32) и Лиги Европы-2019/20 (48), а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, отобранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). В их число вошел и «СЭ».
Победитель будет объявлен перед жеребьевкой Лиги чемпионов-2020/21 1 октября.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0261-10713c90a273-310b55775899-1000--лучшии-тренер-сезона-флик-клопп-или-нагельсманн/