УЕФА назвал трех претендентов на титул тренера года в Европе. Ими стали три представителя Германии: Юрген Клопп («Ливерпуль»), Ханс-Дитер Флик («Бавария») и Юлиан Нагельсманн («Лейпциг»).

Клопп стал с «Ливерпулем» чемпионом Англии, Флик выиграл чемпионат и Кубок Германии и Лигу чемпионов, а Нагельсманн добрался до полуфинала Лиги чемпионов и в 33 года стал самым молодым тренером, пробившимся в плей-офф турнира.

В десятку также попали:

4. Томас Тухель («ПСЖ») — 76 очков

5. Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») — 68 очков

6. Хулен Лопетеги («Севилья») — 57 очков

7. Руди Гарсия («Лион») — 32 очка

8. Зинедин Зидан («Реал») — 25 очков

9. Хосеп Гвардьола («Манчестер Сити») — 11 очков

10. Антонио Конте («Интер») — 9 очков

В голосовании за титул тренера года принимали участие 80 тренеров клубов-участников группового турнира Лиги чемпионов-2019/20 (32) и Лиги Европы-2019/20 (48), а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, отобранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). В их число вошел и «СЭ».

Победитель будет объявлен перед жеребьевкой Лиги чемпионов-2020/21 1 октября.