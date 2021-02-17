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Клопп: «Алиссон отлично выспится после матча на ноль»

08:12
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру вратаря Алиссона в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (2:0).

«Сегодня Алиссон был определенно хорош. Впрочем, у него были отличные сэйвы и в игре против «Лестера» в прошлые выходные. Хотя, матч на ноль точно поможет ему. Алиссон отлично выспится после этой игры. Он, как и всегда, очень нам помог», — цитирует Goal Клоппа.

До матча с «Лейпцигом» «Ливерпуль» завершал игру без пропущенных мячей месяц назад: 16 января мерсисайдцы сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в 19-м туре чемпионата Англии.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» состоится 10 марта.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/klopp-alisson-will-sleep-very-well-tonight/ve9vitugrnu31vwf0yadbwzii

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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