Клопп: «Алиссон отлично выспится после матча на ноль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру вратаря Алиссона в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (2:0).

«Сегодня Алиссон был определенно хорош. Впрочем, у него были отличные сэйвы и в игре против «Лестера» в прошлые выходные. Хотя, матч на ноль точно поможет ему. Алиссон отлично выспится после этой игры. Он, как и всегда, очень нам помог», — цитирует Goal Клоппа.

До матча с «Лейпцигом» «Ливерпуль» завершал игру без пропущенных мячей месяц назад: 16 января мерсисайдцы сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (0:0) в 19-м туре чемпионата Англии.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» состоится 10 марта.