Вратарь «Ливерпуля» Киван Келлехер после победы над «Аяксом» в Лиге чемпионов (1:0) отметил, что доволен дебютом в еврокубке.

— Я дебютировал в Лиге чемпионов, — цитирует пресс-служба УЕФА Келлехера. — Это потрясающий момент для меня. Но главное было победить и выйти из группы, что мы и сделали. Я каждый день работаю на тренировках, чтобы быть готовым к игре, если понадблюсь. К счастью, сегодня мне удалось сделать несколько хороших сейвов.