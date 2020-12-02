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Кллехер — о дебюте в ЛЧ: «Это потрясающий момент для меня»

04:42
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Вратарь «Ливерпуля» Киван Келлехер после победы над «Аяксом» в Лиге чемпионов (1:0) отметил, что доволен дебютом в еврокубке.

— Я дебютировал в Лиге чемпионов, — цитирует пресс-служба УЕФА Келлехера. — Это потрясающий момент для меня. Но главное было победить и выйти из группы, что мы и сделали. Я каждый день работаю на тренировках, чтобы быть готовым к игре, если понадблюсь. К счастью, сегодня мне удалось сделать несколько хороших сейвов.

Ливерпуль — Аякс

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029453--liverpool-vs-ajax/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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