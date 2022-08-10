Клеман считает, что «Монако» был лучше ПСВ в обоих матчах

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман гордится своей командой, несмотря на вылет от ПСВ в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Раздражение — правильное слово, но это так. Я не могу требовать большего от своих игроков! Я очень горжусь ими. Дело в мелочах, которые дали сопернику возможность забить, но я все равно видел хорошие моменты. Наша команда растет от месяца к месяцу. Мы были лучше чем ПСВ в обеих играх.

Сегодня вечером, несмотря на то, что стадион был полон, мы до последней секунды пытались забить, но безуспешно. Теперь я хочу видеть настоящих победителей! Когда вы выигрываете, легче иметь положительный настрой, но больше всего выигрывают игроки, у которых есть силы оправиться от проигрышей. Необходимо воспринимать это как дополнительную мотивацию двигаться вперед», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.