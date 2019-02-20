Клеман Лангле: "Вратарь "Лиона" был прекрасен"

Защитник "Барселоны" Клеман Лангле после ничьей с "Лионом" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:0) признался, что рад игре без пропущенных мячей. По его словам, вратарь "ткачей" сыграл прекрасно.

- Посмотрим, что будет на "Камп Ноу", но всегда хорошо, когда не пропускаешь на выезде, - цитирует официальный сайт УЕФА Лангле. - "Лион" играл хорошо, а их вратарь вообще был прекрасен.