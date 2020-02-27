Клаудио Маркизио: «Ювентус» заслужил выиграть Лигу чемпионов»
13:59
Бывший полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио считает, что туринскому клубу по силам выиграть Лигу чемпионов.
— Меня очень беспокоил тот факт, что я не выиграл Лигу чемпионов в такой успешный цикл клуба, — цитирует Маркизио DAZN. — Я надеюсь, что мои бывшие товарищи по команде смогут выиграть турнир, они заслужили это после всех жертв, которые они понесли.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» уступил «Лиону» со счетом 0:1.