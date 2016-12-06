Клаудио Маркизио: "Восстановился от травмы и готов на 100 процентов"

Полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против загребского "Динамо" заявил, что готов сыграть в завтрашней встрече. Хавбек отметил, что полностью восстановился после травмы.

– Я здесь, но это не значит, что выйду на поле, – приводит официальный сайт УЕФА слова Маркизио. – Мое состояние после травмы? Чувствую, что могу играть без замены. Мне по-прежнему нужно много трудиться, чтобы быть готовым на 100 процентов. Но я рад тому, как идет восстановление. После тренировок я чувствую себя все лучше и лучше. Я не боюсь делать подкаты.