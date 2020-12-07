Классон: «Даже если выложимся на полную с «Челси», у нас останутся силы на «Локомотив»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон на пресс-конференции перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Челси» ответил на вопросы журналистов.

— Мы приехали только побеждать, — отметил Классон. — Хотим показать хорошую игру и добиться результата. Это будет важная игра. Несмотря на то, что мы пробились в евровесну, игры с такими большими командами бывают нечасто.

— Насколько команда готова к этой игре? И нет ли желания поберечь силы перед «Локомотивом»?

— Эта игра в Лиге чемпионов, мы хорошо готовились к ней. Даже если мы выложимся на полную завтра, у нас останутся силы и на «Локомотив».

(Екатерина Потапова)