Классные перфомансы перед матчами Лиги чемпионов. Фото

Болельщики «Атлетико» и дортмундской «Боруссии» устроили классные перфомансы перед матчами Лиги чемпионов. Мадридцы играют против «Ливерпуля», а дортмундцы — против «ПСЖ».

Перформансы в Мадриде и Дортмунде ? pic.twitter.com/otVsqJc4wx — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 18, 2020