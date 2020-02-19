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Классные перфомансы перед матчами Лиги чемпионов. Фото

00:10
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Болельщики «Атлетико» и дортмундской «Боруссии» устроили классные перфомансы перед матчами Лиги чемпионов. Мадридцы играют против «Ливерпуля», а дортмундцы — против «ПСЖ».

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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