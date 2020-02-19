Классные перфомансы перед матчами Лиги чемпионов. Фото
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Болельщики «Атлетико» и дортмундской «Боруссии» устроили классные перфомансы перед матчами Лиги чемпионов. Мадридцы играют против «Ливерпуля», а дортмундцы — против «ПСЖ».
Перформансы в Мадриде и Дортмунде ? pic.twitter.com/otVsqJc4wx— Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 18, 2020
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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