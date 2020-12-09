Классен: «Если бы я забил свой момент, «Аякс» вышел бы плей-офф Лиги чемпионов»

Полузащитник «Аякса» Дави Классен подвел итоги матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Аталанты» (0:1). Амстердамцы заняли третье место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.

«Мы планировали проявить терпение. Но «Аталанта» — отличная команда, хорошо организованная, поэтому против них сложно создавать моменты. Тем не менее, мы создали несколько маленьких моментов и один большой. Если бы я забил его, мы бы прошли дальше», — приводит слова Классена официальный сайт УЕФА.