Зеедорф: «Такой результат может помочь «Арсеналу» сбросить с себя груз ответственности»

Экс-полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Такой результат может помочь «Арсеналу» сбросить с себя груз ответственности перед ответным матчем. Ему нечего терять», — цитирует пресс-служба УЕФА Зеедорфа.

Ответный матч состоится во Франции на «Парк де Пренс» 7 мая и начнется в 22:00 по московскому времени.