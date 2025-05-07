Зеедорф: «Кто бы мог подумать, что «Интеру» по силам так поздно сравнять счет против «Барселоны»

Экс-полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф прокомментировал победу «Интера» над «Барселоной» (4:3 д.в.) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, на сегодня эмоций достаточно! В первом тайме «Интер» был на высоте, однако «Барселона» отыгралась, и «Интер» уже выглядел не слишком энергично. Но что меня поразило, так это то, что он не сдался. Кто бы мог подумать, что ему по силам так поздно сравнять счет против «Барселоны»!» — цитирует пресс-служба УЕФА Зеедорфа.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем второго полуфинала «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0).