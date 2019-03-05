Кларенс Зеедорф: "Аяксу" нужно брать пример с "Бенфики" и "Порту"

Бывший полузащитник "Аякса" и "Реала" Кларенс Зеедорф объяснил, чего не хватает амстердамскому клубу, чтобы добиваться успеха в еврокубках. По его словам, "Аяксу" нужно брать пример с "Бенфики" и "Порту".

– "Аяксу" нужно верить в свои возможности, – цитирует El Larguero Зеедорфа. – Достаточно взглянуть на примеры "Бенфики" и "Порту". Им нужно менять менталитет и не стремиться всегда добиваться успеха только плавной и красивой игрой – это не всегда возможно. Нужно уметь убивать соперника, когда появляется шанс. Этого не хватает голландскому футболу.