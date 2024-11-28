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Сегодня, 02:21

Келлехер — об отбитом пенальти от Мбаппе: «Я был уверен в себе»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кивин Келлехер обнимает Эндрю Робертсона.
Фото Reuters

Вратарь «Ливерпуля» Кивин Келлехер после победы над «Реалом» (2:0) в 5-м туре Лиги чемпионов рассказал, как ему удалось отбить пенальти Килиана Мбаппе.

«Это большой успех. Игра была важна для нас, ведь проиграли в нескольких подряд очных встречах Лиги чемпионов. Так что мы стремились выйти сюда сегодня и выдать свою игру.

Отбитый пенальти? В бьющего я особо не всматриваюсь. Я был уверен в себе — за прошедшую неделю или около того я уже отбивал дважды, так что уверенность была. И, к счастью, я опять верно выбрал направление», — цитирует пресс-служба УЕФА Келлехера.

«Ливерпуль» одержал 5 побед в 5 матчах и лидирует в турнирной таблице. «Реал» с 6 очками располагается на 24-й строчке.

Килиан Мбаппе. Мбаппе продолжает страдать — не забил с пенальти в важнейший момент. После этого «Ливерпуль» придушил «Реал»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Килиан Мбаппе
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
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