Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков присутствовал на матч группового турнира Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» (2:0). Об этом российский специалист сообщил в своем Instagram.

«Лига Чемпионов! «Атлетико Мадрид» — «Локомотив»!» — подписал видео Новиков.

«Динамо» с 24 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

Чемпионат России по футболу: новости и статьи, календарь и результаты игр, обзоры матчей