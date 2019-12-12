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Кирилл Новиков посетил матч «Атлетико» — «Локомотив»

18:12
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Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков присутствовал на матч группового турнира Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» (2:0). Об этом российский специалист сообщил в своем Instagram.

«Лига Чемпионов! «Атлетико Мадрид» — «Локомотив»!» — подписал видео Новиков.

«Динамо» с 24 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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