Кирилл Новиков посетил матч «Атлетико» — «Локомотив»
18:12
Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков присутствовал на матч группового турнира Лиги чемпионов «Атлетико» — «Локомотив» (2:0). Об этом российский специалист сообщил в своем Instagram.
«Лига Чемпионов! «Атлетико Мадрид» — «Локомотив»!» — подписал видео Новиков.
«Динамо» с 24 очками занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ.
Чемпионат России по футболу: новости и статьи, календарь и результаты игр, обзоры матчей
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...