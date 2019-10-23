Киран Триппьер: «Самое главное было сыграть на ноль и добиться победы»

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер после победы над «Байером» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:0) отметил, что матч быд тяжелым. По его мнению, мадридская команда сыграла идеально.

— Это был тяжелый матч, но, думаю, мы хорошо оборонялись и созидали опасные моменты, которые лишь по случайности не реализовали, — цитриует пресс-служба УЕФА Триппьера. — Самое главное было сыграть на ноль и добиться победы.

Мы знаем, что «Байер» опасен на контратаках, и нам надо было быть осторожными. Лоди и я не могли быстро выдвигаться далеко вперед. Каждая игра отличается, каждая команда отличается, и готовиться к каждому матчу надо отдельно. Сегодня, думаю, мы сыграли идеально.

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