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Киран Триппьер: «Командные усилия «Атлетико» в матче с «Локомотивом» были выдающимися»

11:09
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Защитник «Атлетико» Киран Триппьер прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

- Самое главное — это победа, — цитирует защитника официальный сайт мадридцев. — Нам нужно было показать хорошую игру, чтобы квалифицироваться, и мы это сделали. Я рад, что Жоао и Фелипе забили. Думаю, что командные усилия были выдающимися как в атаке, так и в обороне.

Атлетико — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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