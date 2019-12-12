Киран Триппьер: «Командные усилия «Атлетико» в матче с «Локомотивом» были выдающимися»

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

- Самое главное — это победа, — цитирует защитника официальный сайт мадридцев. — Нам нужно было показать хорошую игру, чтобы квалифицироваться, и мы это сделали. Я рад, что Жоао и Фелипе забили. Думаю, что командные усилия были выдающимися как в атаке, так и в обороне.

Атлетико — Локомотив

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры