Кинси Волански: "Два миллиона подписчиков? Я просто хотела выбраться из зоны комфорта"

Кинси Волански – модель, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом"​ – призналась, что не ожидала такого эффекта от своей акции, а просто хотела получить немного адреналина.

– Ожидали, что получится такой эффект? У вас было 300 тысяч подписчиков в Инстаграме, а стало два миллиона.

– Да я даже не думала, что все достигнет такого масштаба! Я просто хотела сделать это для того, чтобы получить дозу адреналина и вытолкнуть себя из своей зоны комфорта. Когда Виталий (Здоровецкий, бойфренд Кинси. – Прим. "СЭ") позвонил мне в участок и сказал, что про меня рассказывают во всех новостях, я просто не могла поверить. (Александр Рогулев)