Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман рассказал о том, как в «Барселоне» отреагировали на поражение от мюнхенцев со счетом 2:8 в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов-2019/20.

— Я общался с Усманом Дембеле, Антуаном Гризманном и Клеманом Ленгле, французами из «Барселоны», — приводит Goal.com слова Комана. — Они сказали, что мы в тот вечер были идеальны, показывали отличный футбол. Мы и правда были очень мотивированы и уверены в себе. Мы сделали то, что у нас никто никогда не отберет.