Киммих: «Сегодня мы видели, что играть с «Сити» на равных и побеждать реально»

Капитан «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«После поражения 0:3 это прозвучит глупо, но сегодня мы видели, что играть с «Сити» на равных и побеждать реально. Я верю в себя и в свою команду. Мы способны что-то изменить в ответном матче», — цитирует пресс-служба УЕФА Киммиха.

Ответный матч состоится в Мюнхене через неделю, 19 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени.