Киммих признан лучшим игроком матча «Бавария» — «Лацио»
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Лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Лацио» (2:1) был признан полузащитник немецкой команды Йозуа Киммих, сообщает официальный сайт УЕФА 18 марта.
В составе хозяев отличились Роберт Левандовски (с пенальти) и Эрик-Максим Шупо-Мотинг. У гостей забил Марко Пароло. В первой игре «Бавария» победила 4:1. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 19 марта.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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