Киммих хочет каждый год выходить с "Баварией" в финал Лиги чемпионов

Полузащитник "Баварии" Джошуа Киммих рассказал об отношении к Лиге чемпионов. Мюнхенский клуб последний раз побеждал в турнире в сезоне-2012/13.

– Для меня очень важно иметь возможность выиграть Лигу чемпионов каждый год, – цитирует Sport Bild Киммиха. – Моя цель, конечно же, не в том, чтобы волноваться о том, сможем ли мы выйти из группы. Хочу выходить в полуфинал или финал каждый год, как поколение перед нами.

"Баварии" нужно усиление. Возможно, для Лероя Сане важно, где он может выиграть Лигу чемпионов. Если у "Баварии" будут хорошие перспективы, есть шансы заполучить его.