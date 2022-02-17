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Сегодня, 01:35

Киммих доволен ничьей с «Зальцбургом»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Баварии» Джозуа Киммих после ничьей с «Зальцбургом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал, чего команде не хватало в первом тайме.

«В первом тайме «Бавария» сыграла недостаточно. Мы не были достаточно активны, чтобы выигрывать мячи, что предоставляло «Зальцбургу» опасные возможности для контратак.

Во втором тайме мы лучше контролировали игру и оказывали больше давления. В конце концов мы добились ничьей, что меня вполне устраивает", — цитирует BBC Киммиха.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене. Начало матча — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
16 февр, 23:00. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
1:1
Бавария
Голы
Адаму, 21 (1:0), Коман, 90 (1:1)
Зальцбург
Кен Ульмер Соле Вебер Кристенсен Капальдо Ааронсон Зейвальд (Сучич, 80 ) Камара Адейеми (Кьергор, 87 ) Окафор (Адаму, 12 )
Бавария
Ульрайх Зюле Павар Эрнандез Киммих Толиссо (Забитцер, 80) Гнабри (Шупо-Мотинг, 77) Левандовски Сане Коман Мюллер
Предупреждения
Кен 87  -  Коман 83, Забитцер 90
Судьи
Оливер (Англия)
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