Киммих доволен ничьей с «Зальцбургом»

Полузащитник «Баварии» Джозуа Киммих после ничьей с «Зальцбургом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов рассказал, чего команде не хватало в первом тайме.

«В первом тайме «Бавария» сыграла недостаточно. Мы не были достаточно активны, чтобы выигрывать мячи, что предоставляло «Зальцбургу» опасные возможности для контратак.

Во втором тайме мы лучше контролировали игру и оказывали больше давления. В конце концов мы добились ничьей, что меня вполне устраивает", — цитирует BBC Киммиха.

Ответная встреча состоится 8 марта в Мюнхене. Начало матча — 23.00 по московскому времени.