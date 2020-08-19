Кильян Мбаппе: «В финале Лиги чемпионов предпочитаю «Лион», французский клуб»
03:25
Форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе поделился эмоциями от выхода в финал Лиги чемпионов.
— Я собираюсь оставить все силы на поле в воскресенье, — цитирует Мбаппе Get French Football News. — Я хочу выиграть Лигу чемпионов! В финале я, естественно, предпочитаю «Лион», французский клуб. Если мы не ценим нашу лигу, то кто тогда будет ее ценить? Если это будет «Бавария» — тоже хорошо, но в игре с «Лионом» будет особый вкус.
С Неймаром у нас схожие черты, нам очень весело, однако мы знаем, что нужно меньше сосредотачиваться на себе. Нам нужны партнеры, чтобы побеждать.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. Финал восьми
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