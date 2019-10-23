Кильян Мбаппе: «Травма уже позади, это 100 процентов»

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после победы над «Брюгге» в 3-м туре Лиги чемпионов (5:0) отметил, что восстановился на 100 процентов. Француз забил 3 гола и сделал голевую передачу, выйдя на замену во втором тайме.

— Я хотел играть с первых минут, думал, что так и будет, но тренер сделал свой выбор, который я должен принимать, — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе. — Кроме того, я хотел показать, что без меня справляться куда сложнее, чем со мной.

Остальные неплохо справлялись и в мое отсутствие, но я должен биться за место в основном составе. Прошло два месяца с тех пор, как я отыграл последний полный матч. Возвращаться всегда приятно. Хочу играть в каждом матче, забивать голы. Травма уже позади, это 100 процентов.

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