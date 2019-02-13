Кильян Мбаппе: "Мог забить третий гол "ПСЖ", и тогда все вопросы были бы сняты"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе после победы над "Манчестер Юнайтед"​ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:0) отметил, что мог забить третий гол своей команды. Также он добавил, что парижанам есть над чем работать.

- Все отлично, следующий раунд стал ближе, - цитирует официальный сайт УЕФА Мбаппе. - Мы рады результату, но еще осталась вторая игра. Мы будем готовиться в течение следующих трех недель. В заключительные 20 минут матча мы явно подсели, так что нужно поработать над этим.

"ПСЖ" вышел с немного непривычной схемой, поэтому потребовалось время, чтобы адаптироваться. В полузащите было слишком много людей. "МЮ" побежал забивать в начале второго тайма, но в итоге именно нам удалось забить сначала один гол, а затем и второй.

Тренер говорил мне, что я не смогу получать мяч так часто, как обычно. Он просил меня не опускаться слишком глубоко, так как я должен был искать пространство за спинами защитников. Это было немножко сложно, потому что я только привыкаю к такой новой роли. Но в итоге я забил гол, а мы выиграли 2:0.

Я мог забить гол номер три, и тогда, думаю, все вопросы были бы сняты. Но теперь я постараюсь забить этот мяч во втором матче. Людям лучше прекращать сеять панику. Конечно, Неймар невероятно важен, да и Кавани наш ключевой игрок. Но в футбол играют на поле. Мы показали это сегодня. Не бойтесь: мы тоже хороши.