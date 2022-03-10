Мбаппе: «Трудный момент. Лига чемпионов была для «ПСЖ» главной целью, но мы потерпели неудачу»

Мбаппе выложил пост в Instagram, в котором прокомментировал поражение от «Реала» в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выложил новый пост в Instagram, в котором прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в Лиге чемпионов.

«Трудный момент. Лига чемпионов была для нас главной целью, но мы потерпели неудачу. Сезон еще не закончен, и что бы ни случилось, мы будем держаться вместе и будем бороться до последней игры сезона. Спасибо болельщикам, которые поддерживают нас и которые приехали на матч с «Реалом». ЭТО ПАРИЖ», — написал Мбаппе.

Мбаппе стал автором единственного гола в составе «ПСЖ». Три гола за «Реал» забил нападающий Карим Бензема.

По итогам двух игра мадридский клуб победил со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. «ПСЖ» завершил выступление в турнире.