Мбаппе: «Концовка матча с «Олимпиакосом» получилась драматичной, но «Реал» справился»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (4:3) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Трудное испытание, но мы знали, что оно таким и будет. Мы начали плохо, но переломили ход матча. Сегодня мне все удавалось, и я очень рад этим четырем голам. «Олимпиакос» не сдавался. В конце они оказали на нас сильное давление. Концовка получилась драматичной, но мы справились», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

«Реал» набрал 12 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Олимпиакос» идет на 33-й строчке — 2 очка.