Мбаппе: «Будет возможность забить 50 мячей — забью; если смогу еще больше, сделаю и это»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:1) в ответном матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Я всегда говорил, что переезжал сюда не только для того, чтобы мечту осуществить. Хочу играть хорошо, хочу стать частью новой эпохи. Я понимал, что не могу становиться хуже, чем был раньше, и что должен проявить себя как личность. Что касается голов, никаких ограничений я себе не ставлю. Будет возможность забить 50 мячей — забью; если смогу еще больше, сделаю и это. Но зачастую в своей карьере я много забивал, ничего не выигрывая. Если же смогу забивать и поднимать кубки над головой, то готов подписаться на это прямо сейчас.

Это был идеальный вечер. Мы стремились к победе, благодаря чему и добились ее. Для нас логично будет увидеть Мадрид в четвертьфинале. На глазах у своих болельщиков мы отдали все силы и победили, показав против «Сити» великолепную игру. А играть с ним всегда сложно», — цитирует пресс-служба УЕФА Мбаппе.

«Реал» вышел в 1/8 финала, где сыграет с «Атлетико» или «Байером». Жеребьевка состоится в пятницу, 21 февраля.