Мбаппе: «Престианни больше не заслуживает играть в Лиге чемпионов»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал расистский скандал с участием Винисиуса Жуниора в матче Лиги чемпионов против «Бенфики» (1:0).

«Сегодня спортивные вопросы перестали быть важными. Это Лига чемпионов, важнейший футбольный турнир в мире, и мы не можем игнорировать произошедшее. Это Лига чемпионов, и мы должны подавать пример всем детям, которые смотрят на нас. То, что произошло сегодня, — это то, чего мы не можем допустить, потому что за нами наблюдает весь мир. Когда кто-то ведет себя подобным образом (как Престианни), мы должны высказаться и осудить это. У меня нет ничего против «Бенфики», клуба, его болельщиков или тренера. Но что-то нужно сделать.

Мы не можем мириться с тем, что в главном европейском футбольном турнире есть игрок, который ведет себя подобным образом. Этот парень больше не заслуживает играть в Лиге чемпионов. Это мое мнение, но я не тот, кто принимает подобные решения. УЕФА пытается бороться с расизмом, и я думаю, что они должны что-то предпринять в связи с тем, что произошло сегодня», — цитирует Reuters Мбаппе.

На вопрос, извинился ил Престианни перед Винисиусом, француз рассмеялся и сказал: «Конечно, нет!».

Игра была прервана после гола Винисиуса Жуниора на 50-й минуте встречи из-за расистских оскорблений в адрес бразильца. По мнению игрока, помимо болельщиков его оскорбил вингер португальской команды Джанлука Престианни.

Ответный матч состоится в Мадриде через неделю, 25 февраля. Начало игры — 23:00 по московскому времени.