Кике Сетьен: «Тотального преимущества «Барселоны» или «Баварии» мы завтра не увидим

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Готовимся очень серьезно, — цитирует Сетьена официальный сайт УЕФА. — «Бавария» — совершенная команда. Они могут прессинговать, здорово обороняются, в атаке собраны очень острые исполнители. Наш соперник никогда не позволит спокойно разыгрывать мяч. Посмотрим, что мы сможем сделать против их прессинга. «Барселона» всегда делает ставку на контроль мяча, и прежде нам удавалось справляться с прессингом. Если получится и завтра, то все будет хорошо. Убежден, что тотального преимущества одной из команд мы завтра не увидим. В полуфинал выйдет тот, кто лучше воспользуется своими шансами.

Мы прекрасно понимаем, как силен соперник. Статистика «Баварии» красноречиво говорит о том, на что способна эта команда. Но «Барселона» — ничуть не менее выдающийся клуб. Так что игра должна быть примерно равной. В «Баварии» собраны очень талантливые футболисты, действующие на высочайших скоростях. У них очень опасное нападение. Так что когда мяч будет у соперника, нам придется обороняться, другого выбора нет. Но, конечно, лучше владеть мячом и создавать «Баварии» максимальные неудобства".

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.