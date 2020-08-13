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Кике Сетьен: «Левандовски — блестящий футболист, но Месси выше уровнем»

13 августа 2020, 22:33
Кике Сетьен. Фото Twitter.
Кике Сетьен. Фото Twitter.
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Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Левандовски — блестящий футболист, но я все-таки полагаю, что Лео Месси выше уровнем, — цитирует Сетьена официальный сайт УЕФА. — Думаю, это очевидно. Да, Левандовски в отличной форме, забил 13 мячей в Лиге чемпионов, ему здорово подыгрывают одноклубники. Но в матче с «Наполи» все видели, что и Месси сейчас в порядке. Всем нам очень повезло, что такие мастера завтра выйдут на поле и порадуют нас своей игрой.

Месси, конечно же, нам очень поможет, но я всегда верил в командную игру. Нужно помогать Лионелю, отдавать ему мяч. Да, Месси способен создавать голы в одиночку. Но без помощи команды Лео бы не играл так ярко. Думаю, то же можно сказать и про любого другого нападающего.

Что касается Усмана Дембеле, я очень рад, что он попал в заявку и сможет сыграть несколько минут. Дембеле почти год не мог выйти на поле. Надеемся, что за то игровое время, которое Усман получит, он сможет хорошо проявить себя".

Матч «Барселона» — «Бавария» состоится 14 августа. Начало в 22.00 по московскому времени.

Барселона — Бавария

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2030146--barcelona-vs-bayern/

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