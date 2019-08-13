Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Брюгге" и вылетело из Лиги чемпионов

"Динамо" Киев сыграло вничью с "Брюгге" (3:3) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух матчей в следующую стадию пробился бельгийский клуб.

В составе хозяев отличились Виталий Буяльский и Владимир Шепелев, в свои ворота забил Брандон Мехеле. У гостей забили Симон Дели, Руд Вормер и Лоис Опенда. В первом матче "Брюгге" победил 1:0 и прошел дальше.

В четвертом раунде бельгийский клуб сыграет с победителем пары "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия).

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Динамо" (Киев, Украина) - "Брюгге" (Бельгия) - 3:3 (1:1)

Голы: Буяльский, 6 (1:0). Дели, 38 (1:1). Шепелев, 50 (2:1). Вормер, 88 (2:2). Мехеле, 90+3 - в свои ворота (3:2). Опенда, 90+5 (3:3).

"Динамо": Бойко, Кадар, Кендзера, Бурда, Миколенко, Буяльский, Андриевский (де Пена, 46), Шепелев (Фран Соль, 83), Вербич (Беседин, 68), Цыганков, Родригеш.

"Брюгге": Миньоле, Соболь, Мехеле, Дели, Клинтон Мата, Вормер, Ритс, Ванакен, Окереке (Опенда, 81), Тау, Деннис (Диатта, 52).

Предупреждения: Тау, 9. Клинтон Мата, 22. Миколенко, 55. Кадар, 57. Бурда, 61. Окереке, 79. Ванакен, 86. Опенда, 90+6.

Удаления: Бурда, 82. Тау, 84.

Судья: Бебек (Хорватия).

13 августа. Киев. Стадион "НСК Олимпийский".

Первый матч - 0:1

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