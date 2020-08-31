Состоялась жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Из-за пандемии коронавируса в этом сезоне раунды отбора проходят в формате одноматчевых противостояний.

«Ференцварош» под руководством бывшего форварда «Рубина» и сборной Украины Сергея Реброва примет дома загребское «Динамо». Чемпион Белоруссии брестское «Динамо» встретится на выезде с тель-авивским «Маккаби». Их киевские одноклубники сыграют с АЗ.

Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото скриншот УЕФА

«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Карабах» (Азербайджан) — «Мольде» (Норвегия)

«Омония» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия)

«Мидтьюлланн» (Дания) — «Янг Бойз» (Швейцария)

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Динамо» Брест (Белоруссия)

ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия)

«Динамо» Киев (Украина) — АЗ (Голландия)

«Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия)

Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото скриншот УЕФА

Игры пройдут 15-16 сентября. Победители матчей пройдут в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов, проигравшие выступят в отборочном или групповом раунде Лиги Европы.