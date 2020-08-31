Киевское «Динамо» сыграет в отборе Лиги чемпионов с АЗ, брестское — с «Маккаби»
Состоялась жеребьевка 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Из-за пандемии коронавируса в этом сезоне раунды отбора проходят в формате одноматчевых противостояний.
«Ференцварош» под руководством бывшего форварда «Рубина» и сборной Украины Сергея Реброва примет дома загребское «Динамо». Чемпион Белоруссии брестское «Динамо» встретится на выезде с тель-авивским «Маккаби». Их киевские одноклубники сыграют с АЗ.
«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Карабах» (Азербайджан) — «Мольде» (Норвегия)
«Омония» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия)
«Мидтьюлланн» (Дания) — «Янг Бойз» (Швейцария)
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Динамо» Брест (Белоруссия)
ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия)
«Динамо» Киев (Украина) — АЗ (Голландия)
«Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия)
Игры пройдут 15-16 сентября. Победители матчей пройдут в четвертый отборочный раунд Лиги чемпионов, проигравшие выступят в отборочном или групповом раунде Лиги Европы.