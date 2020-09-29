Киевское «Динамо» разгромило «Гент» и вернулось в Лигу чемпионов

В ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» обыграло «Гент» (3:0). В первой игре киевляне также победили — 2:1. Команда обеспечила себе выход в основной турнир.

В составе победителей забивали Виталий Буяльский, Карлос Де Пена и Жерсон Родригес. Два последних мяча хозяева провели с пенальти.

В последний раз динамовцы играли в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17. Тогда они не смогли выйти из группы. Команда вернулась в основной турнир ЛЧ под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу, работавшего ранее с «Зенитом» и «Шахтером».

Лига чемпионов

Четвертый отборочный раунд

Путь представителей лиг

Ответный матч

«Динамо» Киев (Украина) — «Гент» (Бельгия) — 3:0 (2:0)

Голы: Буяльский, 9 (1:0). де Пена, 36 — с пенальти (2:0). Родригеш, 49 — с пенальти (3:0).

«Динамо»: Бущан, Караваев, Кендзера, Миколенко, Забарный, Сидорчук, Буяльский, де Пена (Вербич, 60), Шапаренко (Андриевский, 77), Родригеш (Цыганков, 60), Супряга.

«Гент»: Руф, Пластун, Фортуна, Нгаде-Нгаджюи, Кастро-Монтес (Ботака, 65), Дорш, Овусу (Маррех, 54), Кляйндинст, Депуатр (Самойс, 74), Ньянгбо, Букари.

Предупреждения: Кастро-Монтес, 29. Пластун, 42. Фортуна, 49.

Судья: Марчиняк (Польша).

29 сентября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский».