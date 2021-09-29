Кьеза забил самый быстрый гол «Ювентуса» во втором тайме в матче ЛЧ
23:24
Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Челси». Благодаря этому он установил клубный рекорд.
10 — Federico Chiesa has scored the fastest Juventus' Champions League goal since the beginning of the second half (10 seconds). Lightning.#UCL #JuventusChelsea pic.twitter.com/VjEITDU2Lm— OptaPaolo ? (@OptaPaolo) September 29, 2021
Футболист отличился на 46-й минуте в самом начале второго тайма. Как сообщает «Юве», это самый быстрый гол команды в Лиге чемпионов после начала второго тайма. С начала второй половины прошло всего 10 секунд.
Ранее в другом матче группы Н «Зенит» разгромил «Мальме» (4:0)
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