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Кьеза забил самый быстрый гол «Ювентуса» во втором тайме в матче ЛЧ

23:24
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза открыл счет в матче Лиги чемпионов против «Челси». Благодаря этому он установил клубный рекорд.

Футболист отличился на 46-й минуте в самом начале второго тайма. Как сообщает «Юве», это самый быстрый гол команды в Лиге чемпионов после начала второго тайма. С начала второй половины прошло всего 10 секунд.

Ранее в другом матче группы Н «Зенит» разгромил «Мальме» (4:0)

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Евгений Петров все материалы автора

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