Кьеза рад первому голу за «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза после победы над киевским «Динамо» в Лиге чемпионов (3:0) признался, что рад своему первому голу за туринцев. Также он рассчитывает, что команда разовьет успех в следующих встречах.

— Я очень рад, что забил, — цитирует пресс-служба УЕФА Кьезу. — Это мой первый гол за «Ювентус». Но еще больше я рад достижению команды. Мы очень хотели хорошо сыграть. Теперь мы должны хорошо сыграть в Барселоне, но для начала нужно сфокусироваться на дерби с «Торино». Мы движемся от матча к матчу.