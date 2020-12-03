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Кьеза рад первому голу за «Ювентус»

05:18
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Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза после победы над киевским «Динамо» в Лиге чемпионов (3:0) признался, что рад своему первому голу за туринцев. Также он рассчитывает, что команда разовьет успех в следующих встречах.

— Я очень рад, что забил, — цитирует пресс-служба УЕФА Кьезу. — Это мой первый гол за «Ювентус». Но еще больше я рад достижению команды. Мы очень хотели хорошо сыграть. Теперь мы должны хорошо сыграть в Барселоне, но для начала нужно сфокусироваться на дерби с «Торино». Мы движемся от матча к матчу.

Ювентус — Динамо К

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029443--juventus-vs-dynamo-kyiv/

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