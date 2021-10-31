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Кейта пропустит матч «Ливерпуля» с «Атлетико» в Лиге чемпионов из-за травмы подколенного сухожилия

13:15
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Наби Кейта пропустит матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Атлетико» из-за травмы.

«Наби сказал, что у него повреждение, что он испытывает боль в подколенном сухожилии. Конечно, завтра или послезавтра Кейта пройдет обследование и мы точно узнаем, что с ним, но если у него действительно проблемы с подколенным сухожилием, то вряд ли он будет готов принять участие в следующем матче», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Клоппа.

Вчера, 30 октября Кейта получил травму в середине первого тайма матча 10-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:2) и не смог продолжить встречу.

Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится 3 октября, начало — в 23.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/447916-naby-keita-injury-update

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Иван Торопцев все материалы автора

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