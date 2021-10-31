Кейта пропустит матч «Ливерпуля» с «Атлетико» в Лиге чемпионов из-за травмы подколенного сухожилия
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что полузащитник Наби Кейта пропустит матч 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Атлетико» из-за травмы.
«Наби сказал, что у него повреждение, что он испытывает боль в подколенном сухожилии. Конечно, завтра или послезавтра Кейта пройдет обследование и мы точно узнаем, что с ним, но если у него действительно проблемы с подколенным сухожилием, то вряд ли он будет готов принять участие в следующем матче», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Клоппа.
Вчера, 30 октября Кейта получил травму в середине первого тайма матча 10-го тура АПЛ против «Брайтона» (2:2) и не смог продолжить встречу.
Матч «Ливерпуль» — «Атлетико» состоится 3 октября, начало — в 23.00 (мск).
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Дополнительная информация:
https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/447916-naby-keita-injury-update
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