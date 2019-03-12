Кейта не сыграет за "Ливерпуль" против "Баварии" из-за травмы

Полузащитник "Ливерпуля" Наби Кейта не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На сайте была опубликована заявка на матч, в которой отсутствует Кейта. Указано, что футболист не отправился на матч в Мюнхен в связи с травмой.

24-летний футболист в текущем сезоне провел 27 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах и сделал одну голевую передачу.

Матч "Бавария" - "Ливерпуль" состоится 13 марта и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершится вничью - 0:0.

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