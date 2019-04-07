Кейперс рассудит "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов

Стали известны арбитры, которые буду работать на первых матчах 1/4 финала Лиги чемпионов "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" – "Порту", информирует официальный сайт УЕФА.

Матч "Тоттенхэм" – "Манчестер Сити" обслужит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. 45-летнему рефери будут помогать ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный судья – Уильям Коллам. Видеопомощники рефери – Данни Маккели и Пол ван Букел.

На игре "Ливерпуль" – "Порту" будет работать бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. 42-летнему рефери будут помогать ассистенты Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Резервный судья – Овидиу Хацеган из Румынии. Видеопомощники рефери – Хесус Хиль Мансано и Хосе Санчес.

​Оба матча пройдут 9 апреля, начало – в 22.00 по московскому времени.

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